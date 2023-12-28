الانتخابات المحلية: المحكمة الإدارية تشرع اليوم في قبول الطعون في النتائج

أكّد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات محمّد التليلي المنصري في تصريح إعلامي إثر الندوة الصحفيّة المنعقدة مساء اليوم الأربعاء بقصر الرياضة بالمنزه للإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحليّة، أنّ الدور الثاني من انتخابات المجالس المحليّة سيجرى في النّصف الأوّل من شهر فيفري القادم، إذا ما تمّ استكمال الآجال الممكنة المتعلّقة بالطعون والواردة بالقانون الانتخابي.

وأوضح المنصري، أنّه انطلاقا من اليوم ستشرع المحكمة الإدارية في قبول الطعون التي قد تستوجب الطورين الابتدائي والاستئنافي أو تكتفي الابتدائي.

وأكد أنّ هيئة الانتخابات، تأخذ بعين الاعتبار كلّ الآجال الممكنة الواردة بالقانون الانتخابي، وأنّ الإعلان عن النتائج النهائية سيكون يوم 27 جانفي القادم، وفي ظرف 15 يوما يتم تنظيم الدور الثاني للانتخابات، أي في النصف الأول من شهر فيفري القادم.

وأبرز المنصري ضرورة التركيز على صفات المترشّحين الفائزين وانتماءاتهم وشهاداتهم العلميّة، بدل التركيز فقط على نسبة المشاركة التي تمّ تناولها بالتفسير والتبرير في أكثر من منبر إعلامي، مشيرا إلى أنّ القانون الانتخابي لا يحدّد عتبة وكل المجالس المحلية سيقع إرساؤها مهما كانت النسبة.

يُذكر أنّ رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر، أعلن خلال الندوة الصحفية المنعقدة مساء أمس، أنّ نسبة الإقبال على هذه الانتخابات بلغت 11.84 بالمائة، مبينا أنّ 1348 مترشّحا فاز في الدور الاوّل، فيما سيتم تنظيم دورة ثانية (لم يعلن عن موعدها) ستشمل 781 دائرة إنتخابية وسيكون 4 ملايين و194 ألفا و474 ناخبا معنيين بهذه الدّورة.

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