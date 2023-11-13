الانتخابات المحلية.. قبول 7217 مترشحا أوليا ورفض 542 مطلب ترشح

بلغ العدد الجملي للمترشحين المقبولين أوليا لانتخابات المجالس المحلية 7217 مترشحا من جملة 7777 ،حيث تم رفض 542 مطلب ترشح وتسجيل انسحاب 18 شخصا من هذا الاستحقاق الانتخابي

وأشار الناطق الرسمي للهيئة المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري إلى أنه تم قبول 1028 مترشح (من جملة 1080) من فئة ذوي الإعاقة الذين يدخلون غمار الانتخابات بالقرعة، ورفض 48 ملفا وانسحاب 4 أشخاص من هذه الفئة.

ووفق الروزنامة التي أعلنتها هيئة الانتخابات، تم أمس الإعلام بقرارات البت في ملفات الترشح وتعليق القائمات الأولية للمترشحين بصفة مباشرة وللمترشحين لعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الإضافية المخصصة لذوي الإعاقة على أن تقدم الطعون خلال يومي 13 و14 نوفمبر الجاري.

وأكد الناطق باسم الهيئة أن نسبة تغطية الترشحات للمجالس المحلية بلغت 100 بالمائة مع تسجيل شغور في الترشحات في بعض الدوائر مبينا أن ذلك لن يؤثر على تركيبة المجالس المحلية وأعمالها باعتبار توفر النصاب القانوني فيها.

وأضاف أن العملية الانتخابية دخلت مرحلة النزاعات حيث يفتح اليوم وغدا مجال الطعن في رفض ملفات الترشح لدى المحكمة الإدارية على أن تتواصل هذه العملية بطوريها الابتدائي والاستئنافي على مدى ثلاثة أسابيع ليتم الإعلان عن القائمات النهائية للمترشحين المقبولين نهائيا (ترشح مباشر وترشح بالقرعة) يوم 1 ديسمبر 2023.

ووفق الرزنامة التي ضبطتها هيئة الانتخابات تنطلق الحملة الانتخابية للمترشحين مباشرة بعد الإعلان عن القائمات النهائية أي يوم 2 ديسمبر القادم.

وأوضح المنصري أن الهيئة بصدد الإعداد لهذه المرحلة من العملية الانتخابية بإصدار ثلاثة قرارات ترتيبية يتعلق الأول بأنشطة الحملة ورقابتها، والقرار الثالث بتمويل الحملة، مبينا أنه من المنتظر أن يصدر أمر يحدد سقف التمويل على غرار الأمر المتعلق بالحملة الانتخابية التشريعية أما القرار الترتيبي الثالث فيتعلق وفق عضو الهيئة برقابة التغطية الإعلامية التي ستتكفل بها الهيئة حيث يتم انتداب أعوان رقابة للحملة سيؤدون اليمين أمام محاكم النواحي لاكتساب صفة الضابطة العدلية بعد أن يتلقوا تكوينا في الغرض.

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