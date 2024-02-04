الانتخابات المحلية: 10.27 بالمائة نسبة الاقبال على مراكز الاقتراع الى حدود الرابعة مساء

أعلن فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنّ نسبة الإقبال على انتخابات المجالس المحلّية في دورها الثاني اليوم الأحد 4 فيفري 2024 بلغت إلى حدود الساعة الرّابعة 10،27 بالمائة، متوقّعا أن ترتفع هذه النّسبة مع اقتراب موعد غلق مكاتب الاقتراع على الساعة السادسة مساء .

وأفاد بوعسكر خلال النّدوة الصحفية الثالثة لهذا اليوم والخاصّة بمتابعة سير عمليّات الاقتراع ونسب الإقبال للدّور الثاني من انتخابات المجالس المحلّية،أنّ عدد المقترعين بلغ 429 الف 478 ناخبا كما ان نسبة المقترعين من النساء بلغت 33 بالمائة في حين بلغت نسبة المصوتين من الرّجال 67 بالمائة،

كما شارك في التصويت 19 بالمائة من الشباب دون 36 سنة و50 بالمائة من الفئة العمرية بين 36 و60 سنة و31 بالمائة بالنسبة للمقترعين الأكثر من 60 سنة.

من جهته، قال محمد التليلي المنصري عضو مجلس الهيئة والناطق باسمها، إنّ مشاركة فئة الشباب في الدّور الثاني من انتخابات المجالس المحلّية تطوّرت قليلا مقارنة بالدّور الأول، مبرزا أنّ الولايات الدّاخلية تبقى الأعلى من حيث نسب المشاركة مقارنة بالمدن الكبرى، حيث بلغت النسبة بولاية سيدي بوزيد 17 بالمائة إلى حدود الساعة الرّابعة ، مشيرا إلى أنّ بعض العمادات سجّلت نسبة مشاركة تصل إلى 40 بالمائة.

ولاحظ المنصري أنّه عند قراءة نسب المشاركة يجب أن الأخذ بعين الاعتبار أنّ الدّور الثاني من هذه الانتخابات المحلّية يجرى في 36 بالمائة فقط من الدّوائر الانتخابية من أصل 2129 دائرة انتخابيّة فضلا عن نزول عدد المقترعين إلى 4 مليون و181 الف و871 ناخب من بين أكثر من 9 ملايين ناخب مسجل للدّور الأول الذي جرى في 24 ديسمبر 2023 .

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