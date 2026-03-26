الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للمشاريع الصحية المشتركة بين تونس وفرنسا

استقبل وزير الصحة مصطفى الفرجاني سفيرة فرنسا بتونس آن غيغون (Anne Guéguen)، بحضور ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، في لقاء أكد الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للمشاريع الصحية المشتركة.

وتم الاتفاق على:

• تسريع إنجاز مستشفى قفصة متعدد الاختصاصات و سيدي بوزيد بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية.

• تطوير الصحة الرقمية والتطبيب عن بعد وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين الرعاية الصحية.

• رقمنة خدمات الوكالة الوطنية للدواء، خاصة رخص ترويج الأدوية (AMM).

• تعزيز التكوين وتبادل الخبرات والتعاون في مجالات السلامة البيولوجية ومقاربة “الصحة الواحدة”.

كما تم التطرق إلى برنامج THAMM-OFII لتنظيم تنقل الكفاءات الصحية بشكل متوازن، والاستعداد للقاء مرتقب بين وزيري الصحة التونسي والفرنسي على هامش قمة “الصحة الواحدة” بمدينة ليون.

ويأتي هذا اللقاء في إطار دفع التعاون التونسي الفرنسي نحو نتائج ملموسة وشراكة أكثر نجاعة وتوازناً.

