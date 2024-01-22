الباحث التونسي الهادي بن منصور يفوز بجائزة الكويت-ايفل الدولية

تُوّج أستاذ علم السموميات البيئية بجامعة المنستير (تونس)، الهادي بن منصور، بجائزة الكويت- ايفل الدولية لفئة ريادة الأعمال التكنولوجية لسنة 2023.

ويأتي هذا التتويج لبن منصور تبعا لتطويره نظاما مبتكرا لمعالجة المياه الملوّثة الناتجة عن عصر الزيتون. وويسمح هذا النظام المبتكر، المموّل من منظمة المجتمع العلمي العربي، من التخلّص نهائيا من أحد الملوّثات الرئيسية للبيئة الناتجة عن أنشطة عصر الزيتون مع تثمين المياه المستخلصة في مجال الري والمواد الصلبة في مجال صناعة الصابون.

وحصل هذا الابتكار على شهادة في براءة الاختراع منذ سنة 2022 وأثبت النموذج المصنَّع من قبل الباحثين نجاعته في التخلّص من آثار مادّة المرجين الضارّة بالبيئة، التّي تعاني منها المناطق المنتجة لزيت الزيتون.

ورغم ذلك لم تجرِ إلى اليوم، عملية تثمين هذا التطبيق وتطبيقه على أرض الواقع في الوقت الذي يتواصل فيه تراكم هذه المادة في مصبات أصبحت تمثل بدورها خطراً بيئياً متزايدا.

وتكمن أهميّة مشروع بن منصور في تطوير وتنفيذ التقنيات الكيميائية والبيولوجية للتحليل الصحيح للمياه وكذلك تصميم عمليّات معالجة واعدة واستخدام المياه المعالجة في الفلاحة بصفة عامة.

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