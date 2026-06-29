البرلمان : جلسة استماع الى وزير الاقتصاد حول مشروع مخطّط التنمية 2026-2030

يعقد مجلس نواب الشعب ، غدا الثلاثاء ، جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطّط التنمية 2026-2030 .

وتتنزل هذه الجلسة التي تنعقد على الساعة العاشرة صباحا بقاعة راضية الحداد ، وفق بلاغ للبرلمان ، في إطار جلسة موحّدة لكافة اللجان القارة.

وكان رئيس مجلس نواب الشعب قد أشرف ، الأسبوع المنقضي، على اجتماع تشاوري حول منهجية دراسة مخطط التنمية 2026-2030 تم خلاله عرض منهجية العمل المقترحة لدراسة مشروع المخطط ومناقشتها

و تم الاتفاق على برمجة سلسلة من جلسات الاستماع الموحدة لعدد من أعضاء الحكومة، تُعقد برئاسة رئيس مجلس نواب الشعب أو أحد نائبيه، وفق الرزنامة التي سيتم ضبطها، بما يتيح مزيد التفاعل مع مختلف مكوّنات المخطط واستجلاء أهدافه وبرامجه ، لتختم اللجان لاحقا أعمالها بتجميع مختلف الملاحظات في تقرير تأليفي شامل يُرفَع إلى مكتب المجلس للنظر فيه ، تمهيدا لبرمجة جلسة عامة تخصص للنظر في مشروع القانون المتعلّق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030.

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