البرلمان: رفع الجلسة المخصصة للنظر في تنقيح القانون الانتخابي قبل استئنافها عشية اليوم

أعلن رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، في حدود الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الجمعة، عن رفع الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع القانون المتعلّق بتنقيح القانون الانتخابي، على أن يتم استئنافها على الساعة الثالثة من مساء اليوم.

وكان رئيس مجلس نواب الشعب قد أكد في افتتاح الجلسة العامة أنه قد تم القيام بجميع الإجراءات المستوجبة، من ذلك طلب إبداء رأي المجلس الأعلى المؤقت للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول مقترح هذا القانون الاساسي وذلك عملا بالتشريعات التي تنظم اختصاص كل منهما.

وأضاف أنه تم التوصّل برأي الهيئة و تضمينه في تقرير لجنة التشريع العام، مشيرا إلى أنه سيتم النظر في مقترح هذا القانون وفقا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي.

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