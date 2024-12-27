البرلمان يستكمل انتخاب أعضاء اللجان القارة السيادية

أنهى مجلس نواب الشعب، في جلسته العامة المنعقدة بعد ظهر اليوم الخميس، بإشراف رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة، انتخاب أعضاء اللجان القارة السيادية (13 لجنة)، بعد أن تم المرور إلى دورة ثانية لاستكمال تركيبة اللجان المعنية بالمقاعد الشاغرة، طبقا لمقتضيات الفصل 52 من النظام الداخلي للبرلمان.

وقد شملت الدورة الثانية كلا من لجنة الحقوق والحريات (مقعدان) ولجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية (مقعد واحد) ولجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة (مقعد واحد) ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد (مقعد واحد). وتم الاعلان عن الفائزين لعضوية هذه اللجان بعد عملية الاقتراع وفرز الأصوات من قبل لجنة إحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت.

وقد شرع مجلس نواب الشعب منذ أمس الاربعاء في انتخاب أعضاء اللجان القارة السيادية، حيث تتكوّن لجنة التشريع العام ولجنة المالية والميزانية من خمسة عشر عضوا، وتتكوّن بقيّة اللجان القارة من عدد من الأعضاء لا يقلّ عن عشرة، ولا يزيد عن إحدى عشر عضوا، وفق ما ينصّ عليه الفصل 52 من النظام الداخلي للبرلمان وهي:

⦁ لجنة التشريع العام

⦁ لجنة الحقوق والحريات

⦁ لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة

⦁ لجنة المالية والميزانية

⦁ لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية

⦁ لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري

⦁ لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة

⦁ لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية

⦁ لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة

⦁ لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة

⦁ لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد

⦁ لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح

⦁ لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية.

وتُعهد لهذه اللجان مهام تشريعية ورقابية وانتخابية، وتتولّى بالخصوص دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس قبل عرضها على الجلسة العامة، والنّظر في جميع المسائل التي تُحال إليها ومتابعة كل الملفات والقضايا الداخلة في اختصاصها.

وينص الفصل 33 من النظام الداخلي للبرلمان، على أن يتم انتخاب لجان قارة تعمل دون انقطاع حتى أثناء عطلة المجلس، ويُعاد انتخابها وانتخاب مكاتبها في مُفتتح كل دورة عادية بداية من الدورة العادية الثالثة.

وكان مكتب البرلمان، قرّر خلال إجتماعه بتاريخ 28 أكتوبر 2024، اعادة انتخاب اللجان القارة وانتخاب مكاتبها بداية من 10 ديسمبر 2024 وخلال المنتصف الثاني لشهر ديسمبر.

وقد تولّت لجنة إحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت، الاشراف على عمليات إنتخاب أعضاء كل اللجان وتلاوة القائمات المتصلة بفوز المترشحين لعضوية اللجان.

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