البرلمان يصادق على ميزانية وزارة السياحة

صادق مجلس نواب الشعب على مشروع مهمة السياحة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بـ 130 نعم و9 إحتفاظ و5 رفض

وتُقدر الميزانية المصادق عليها بـ180.000 مليون دينار.

وكان وزير السياحة محمد المعز بلحسين قد أكد أن مشروع أمر يقع إعداده لإحداث المجلس الأعلى للسياحة يرأسه رئيس الحكومة وبعضوية الوزارات المتدخلة في المجال السياحي.

وأضاف الوزير خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية مهمة وزارة السياحة، أن مهمة المجلس هي ضبط ومراقبة تمويل استراتيجية النهوض بالسياحة و التنسيق بين المتدخلين في القطاع لرسم السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها.

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