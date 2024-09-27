البرلمان يُصادق على تنقيح القانون الانتخابي

صوت مجلس نواب الشعب مساء اليوم الجمعة، التصويت على مقترح قانون أساسي عدد 069/ 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والإستفتاء وإتمامها بـ 116 نعم 08 إحتفاظ و12 رفض.

يشار إلى أن القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام قانون الانتخابات والاستفتاء ينص أساسا على أنه يتم الطعن في قرارات هيئة الانتخابات أمام محكمة الاستئناف من قبل المترشحين ويتم الطعن في قرارت المحكمة الإدارية من قبل المترشحين أو من قبل الهيئة أمام محكمة التعقيب.

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