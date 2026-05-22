البريد التونسي: فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة إستثنائية يوم غد السبت

أعلن البريد التونسي، الجمعة، عن فتح 168 مكتب بريد لتأمين حصة عمل بصفة إستثنائية، يوم غد السبت، بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى الســاعة منتصف النهار و15 دقيقة، بهدف تمكين المواطنين من قضاء شؤونهم وتسهيل معاملاتهم المالية.

وبامكان المواطنين، وفق بلاغ صادر عن البريد، الإطلاع على قائمة مكاتب البريد التي ستؤمن حصة العمل من خلال زيارة موقع البريد التونسي.

