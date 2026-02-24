البريد التونسي يحذر حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية من القرصنة

حذر البريد التونسي حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية «Wallet e-Dinar» من عمليات تصيد وقرصنة تنتحل صفته للإستحواذ على معطياتهم الشخصية (كلمة العبور والرقم السري).

ودعا في بلاغ له إلى مزيد اليقظة مذكرا بأنه لا علاقة له ببعض المواقع الإلكترونية التي تدعي الشراكة مع البريد التونسي.

وأكد البريد التونسي أنه، لا يطلب بأي وسيلة كانت كلمة العبور والرقم السري الخاصين بحرفائه.

كلمات البحث :البريد التونسي;القرصنة;المحافظ الرقمية;بطاقات الدفع الإلكتروني