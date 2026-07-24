البريد التونسي يحذر حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية من عمليات تصيد وقرصنة

ذكر البريد التونسي مساء الخميس، حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية « Wallet e-Dinar »، أنه لا علاقة له ببعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للإستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة.

واوضح في تحذير على صفحته على شبكات التواصل الاجتماعي ان البريد التونسي لا يطلب كلمة العبور والرقم السري الخاصين بحرفائه، مؤكدا أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المواقع التي تنتحل صفته.

وكان البريد التونسي قد اصدر،في فيفري الماضي، تحذيرا مماثلا لحرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية من القرصنة.

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