البريد التونسي يحذر من عمليات تصيد وقرصنة تستهدف حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني

حذر البريد التونسي عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك اليوم الاثنين 23 فيفري 2026، حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية من عمليات تصيد وقرصنة تنتحل صفته للإستحواذ على معطياتهم الشخصية (كلمة العبور والرقم السري)

ودعا البريد إلى مزيد اليقظة، مذكرا بأنه لا علاقة له ببعض المواقع الإلكترونية التي تدعي الشراكة معه. وأكد أنه لا يطلب بأي وسيلة كانت كلمة العبور والرقم السرير الخاصين بحرفائه.

كلمات البحث :البريد التونسي;بطاقات الدفع الإلكتروني;تصيد;قرصنة