البريد التونسي يدعو أصحاب بطاقة الدفع الالكتروني «الاجتماعية» إلى تسلم بطاقاتهم الجديدة بصفة مجانية

دعا البريد التونسي، في بلاغ صادر عنه، االيوم المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل اصحاب بطاقة الدفع الالكتروني « الاجتماعية »carte sociale التي انتهت مدة صلوحيتها خلال الفترة الماضية، الى التوجه الى مكاتب البريد التي اعتادوا استخلاص حوالاتهم منها، لتسلم بطاقاتهم الجديدة بصفة مجانية.

يشار الى ان البطاقة الالكترونية carte sociale، هي بطاقة مسبقة الدفع، مؤمنة وسهلة الاستعمال وصالحة لمدة 5 سنوات، وتمكن المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من تسهيل معاملاتهم المالية والحصول على مبالغ الحوالات الصادرة لفائدتهم بصفة رقمية واستعمالها للسحب من الموزعات الالية للاوراق المالية لتفادي الاكتظاظ امام نوافد مكاتب البريد.

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