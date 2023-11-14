البريد التونسي يصدر طابعا بريديا بمناسبة مائوية المعهد العالي للفنون الجميلة

يُصدر البريد التونسي، يوم 15 نوفمبر الجاري، طابعا بريديا بمناسبة مائوية المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس، « تثمينا لمجهودات هذه المؤسسة التعليمية العريقة في تطوير الحركة الفنية التونسية والفنون التشكيلية وتأمينها تكوينا أكاديميا في اختصاصات الفنون الجميلة والحرف وغيرها « .

وأشار البريد التونسي إلى أن هذا الطابع البريدي والمنتوجات المتصلة به تعرض للبيع ابتداء من يوم 15 نوفمبر 2023، بجميع مكاتب البريد، كما يمكن اقتناؤه عن بعد عبر الأنترنت من خلال النفاذ إلى موقع www.e-stamps.poste.tn

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