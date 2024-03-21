البريد التونسي يصدر طابعا بريديا غدًا الجمعة حول البيئة والتنمية المستدامة

يُصدر البريد التونسي يوم الجمعة 22 مارس 2024، طابعا بريديا حول البيئة والتنمية المستدامة: المحافظة على الماء، ولذلك بمناسبة اليوم العالمي للمياه.

ويتنزل هذا الإصدار ، وفق بلاغ للبريد التونسي ، في إطار التأكيد على ضرورة العمل على ضمان استدامة الموارد المائية وتركيز الجهود نحو الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية الثمينة، من أجل ضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وسيعرض هذا الطـــابع البريدي والمنتوجات المتصلة به للبيع، ابتداء من يـــــوم غد الجمعة، بجـمـيع مـكـاتب الـبـريد، كـمـــا يمـــكــن اقـتنـــاؤه عـــن بــعـــد عـــبــر الأنتــرنـــات مـــن خـــلال الـــنـــفــاذ إلـــــى مـــــوقـــع:

www.e-stamps.poste.tn

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