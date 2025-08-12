البريد التونسي يعلن عن امكانية خلاص معاليم التسجيل المدرسي عن بعد باستعمال المحافظ الرقمية

أعلن البريد التونسي، في بلاغ صادر عنه، اليوم الثلاثاء، عن إمكانية خلاص معاليم التسجيل المدرسي عن بعد، للسنة الدراسية 2025-2026، باستعمال المحافظ الرقمي Wallets e-Dinar، والتي يمكن الحصول عليها مجانا بجميع مكاتبه.

يشار إلى أن المحافظ الرقمية Wallets e-Dinar للبريد التونسي مؤمنة وسهلة الاستعمال وصالحة لمدة 10 سنوات، ويمكن شحنها بمبلغ مالي يصل الى 3000 دينار، ولا يتم توظيف معاليم عند القيام بعملية التسجيل المدرسي. ويمكن للأولياء والتلاميذ أيضا القيام بعملية التسجيـل المدرسي باستعمال التطبيقية الرقمية D 17 من خلال ربطها بالمحفظة الرقمية Wallets e-Dinar ومختلف بطاقات الدفع الإلكتروني للبريد التونسي باستعمال مختلف وسائل الدفع الالكتروني البريدية.

كما يمكن التسجيل عبر موقع وزارة التربية .www.inscription.education.tn

