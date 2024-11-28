البريد التونسي يُصدر طابعا بريديا موحّدا مع بقية الدول العربية تضامنا مع غزة

يصدر البريد التونسي يوم 29 نوفمبر 2024 طابعا بريديا موحّدا مع بقية البلدان العربية، تضامنا مع غزّة ونصرة للشعب الفلسطيني في نضاله ضدّ الاحتلال، وذلك في إطار تنفيذ التوصية الصادرة عن الاجتماع الخامس والأربعين للجنة العربية الدائمة للبريد المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بتاريخ 18 جويلية المنقضي.

ويُعرض هذا الطـــابع البريدي والمنتوجات المتصلة به للبيع ابتداء من يـــــوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 بجـمـيع مـكـاتب الـبـريد، كـمـــا يمـــكــن اقـتنـــاؤه عـــن بــعـــد عـــبــر الأنتــرنـــات مـــن خـــلال الـــنـــفــاذ إلـــــى مـــــوقـــع.

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