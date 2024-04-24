البريد التونسي يُصدر طابعين بريديين حول موضوع « فسيفساء من تونس » غدًا الخميس

يُصدر البريد التونسي يوم غدٍ الخميس 25 أفريل 2024، طابعين بريديين من فئة الطوابع المتصلة، حول موضوع » فسيفساء من تونس » ، مساهمة منه في مزيد التعريف بالتراث الحضاري العالمي للوحات الفسيفسائية.

ويمثل هذان الطابعان البريديان مشهد صيد مستمدّ من لوحة فسيفساء وقع العثور عليها بالجم ومعروضة حاليا بالمتحف الوطني بباردو وتعود لمنتصف القرن الثالث ميلادي.

ويُعرض هذان الطـــابعان البريديان والمنتوجات المتصلة بهما للبيع ابتداء من يـــــوم الخميس 25 أفريل 2024 بجـمـيع مـكـاتب الـبـريد، كـمـــا يمـــكــن اقـتنـــاؤهــمــا عـــن بــعـــد عـــبــر الأنتــرنـــات مـــن خـــلال الـــنـــفــاذ إلـــــى مـــــوقـــع البريد التونسي.

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