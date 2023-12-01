البريد التونسي يُمضي اتفاقية شراكة مع « توب نات » لاستخلاص الفواتير

تم اليوم الجمعة 01 ديسمبر 2023، بالمقر الاجتماعي لمؤسسة » توب نات » إمضاء اتفاقية شراكة بين البريد التونسي ومسدي خدمات الأنترنات « توب نات »، سيتم بمقتضاها تمكين حرفاء مؤسسة « توب نات » من الخلاص الحيني للفواتير باستعمال مختلف قنوات الدفع الرقمي للبريد التونسي ( تطبيقة D17 وخدمات الدفع عبر الأنترنات…) وعبر الشبكة التجارية لمكاتب البريد.

وتندرج هذه الإتفاقية في إطار إستراتيجية البريد التونسي لتحسين الخدمات المسداة لفائدة حرفاء المؤسسات المصدرة للفواتير على غرار مؤسسة « توب نات » وتنويع قنوات الدفع وذلك من خلال تطوير وإطلاق منظومة جديدة « BaridPay » تمكّن من خلاص الفواتير عبر الربط الحيني (web) مع الأنظمة المعلوماتية لهذه المؤسسات (Smart Facture).

وقد تولى السيد سامي المكي الرئيس المدير العام للبريد التونسي والسيد نبيل الدريدي المدير العام لمسدي خدمات الأنترنات توب نات إمضاء هذه الاتفاقية وذلك بحضور إطارات ومسؤولين من المؤسستين.

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