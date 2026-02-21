البطولة الإفريقية للمبارزة: تونس تحصد ذهبيتين جديدتين لمنتخب الوسطيات فلوري ويحي العيادي في الأداني سابر

توج المنتخب التونسي للوسطيات للمبارزة تحت 20 عاما بالميدالية الذهبية لسلاح الفلوري أمس ضمن منافسات البطولة الإفريقية للشبان (ذكورا وإناثا) المقامة بالسنغال.

وفاز المنتخب التونسي الذي تألف من الرباعي نوران بشير وياسمين السوسي ونور الإسلام مشارك وفرح بن يحمد في الدور النهائي على نظيره المصري بنتيجة 38-37.

وفي المقابل، أحرز منتخب الوسطيات لسلاح الإيبي الميدالية الفضية بعد خسارته في الدور النهائي أمام نظيره المصري على غرار منتخب الوسطيات لسلاح السابر الذي تحصل على الميدالية الفضية بخسارته في الدور النهائي ايضا امام منافسه المصري.

وفي صنف الأواسط، اكتفى المنتخب التونسي للفلوري بالميدالية البرونزية عقب هزيمته في الدور نصف النهائي امام نظيره المصري.

ومن جهة أخرى، تألق يحيى العيادي بتتويجه بالميدالية الذهبية في سلاح السابر لمنافسات الفردي لفئة الاداني تحت 15 عاما بتغلبه في الدور النهائي على الجزائري دالي أسحاق بنتيجة 15-3.

وارتفعت حصيلة المشاركة التونسية في هذه البطولة القارية الى 12 ميدالية موزعة بين 3 ذهبية و5 فضية و4 برونزية.

وكانت نوران بشير قد ظفرت قبل ذلك بذهبية سلاح الفلوري في الفردي وسطيات.

