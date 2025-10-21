البطولة العربية للجيدو للاكابر بالعراق: تونس تتوج بذهبية مسابقة الفرق للسيدات

توج المنتخب التونسي للجيدو للسيدات بذهبية مسابقة الفرق ضمن منافسات البطولة العربية التي تختتم اليوم الثلاثاء بمدينة أربيل بالعراق وذلك بتغلبه في الدور النهائي على نظيره الاردني.

وكانت زميلات اميمة البديوي قد أزحن في الدور نصف النهائي المنتخب العراقي.

يشار الى ان تونس اختتمت مشاركتها في منافسات الفردي بحصيلة 9 ميداليات (7 ذهبيات وفضيتان). وجاءت الميداليات الذهبية بواسطة اميمة البديوي (48 كلغ) ومريم جمور (57 كلغ) ومرام جمور (63 كلغ) ووداد الراجحي (70 كلغ) وسوار الذوادي (+70 كلغ) وعبد العزيز بن عمار (90 كلغ) وقصي بن غرس (100 كلغ)، في حين تحصل فرج الذويبي (60 كلغ) وأريج عقاب (78 كلغ) على الميداليتين الفضيتين.

ومن جهة اخرى، قرر الاتحاد العربي للجيدو منح تونس تنظيم البطولة العربية للمنتخبات والأندية (أصاغر – أواسط – أكابر) المقرر إقامتها خلال شهر نوفمبر 2026.

