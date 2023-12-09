البطولة العربية للمصارعة: المنتخب التونسي يحرز 4 ميداليات في اليوم الأول

أحرزت عناصر المنتخب التونسي للمصارعة الحرة امس الجمعة، 4 ميداليات (ذهبية وفضيتان وبرونزية) خلال اليوم الاول من منافسات البطولة العربية للمصارعة التي تقام بالعاصمة العراقية بغداد يومي 8 و9 ديسمبر الجاري.

وجاءت الميدالية الذهبية بواسطة خيرالدين بن تليلي (وزن 74 كلغ) في حين احرز كل من حمزة الرحماني (وزن 125 كلغ) وخليل البركوتي (وزن 57 كلغ) على الميدالية الفضية. اما الميدالية البرونزية فقد تحققت عن طريق صبري مناصرية (وزن 92 كلغ).

يذكر أن منتخب المصارعة الحرة يتالف من كل من خليل البركوتي وخير الدين بن تليلي وعماد القديدي وصبري مناصرية وحمزة الرحماني فيما يتكون منتخب المصارعة الرومانية من كل من ادم لملوم وياسين الحكيري واسامة نصر ورضوان الطرهوني وسامي سلامة وبلحسن العزعوزي وحكيم الطرابلسي.

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