البعثة الدائمة لتونس بجنيف تشارك في اجتماع منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح الصحية

شاركت البعثة الدائمة لتونس بجنيف يوم 23 مارس 2026، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع السادس للفريق العامل الحكومي الدولي المعني باتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح الصحية والذي يتواصل إلى غاية يوم 28 مارس 2026، برئاسة كل من البرازيل والمملكة المتحدة وحضور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الذي جدد، بهذه المناسبة، شكره وتقديره لقادة الدول السبعة والعشرين الذين بادروا، في الثلاثين من مارس 2021 بالدعوة الى ابرام هذا الاتفاق وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وقد تولت الدكتورة نادية بلحاج عمار، نقطة الاتصال الوطنية بوزارة الصحة والتي تشارك عن بعد ضمن وفد من ممثلي الوزارة المذكورة، تقديم مداخلة أكدت فيها التزام تونس بالمساهمة بفعالية ضمن هذا المسار التفاوضي للتوصل إلى صياغة ملحق خاص بتبادل المنافع قائم على الانصاف ويضمن الحصول العادل والعاجل والناجع على المواد الطبية من أدوية ولقاحات خلال فترات الطواريء الصحية.

كلمات البحث :اجتماع;البعثة الدائمة لتونس بجنيف;الجوائج الصحية;الصحة العالمية