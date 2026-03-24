البعثة الدائمة لتونس بجينيف تؤكد التزام تونس بالمبادئ الكونيّة لحماية اللاجئين ورفضها للتوطين المُبطن للمهاجرين غير النظاميين

شاركت البعثة الدائمة لتونس بجنيف اليوم 24 مارس 2026، في الجلسة الافتتاحية للدورة 95 للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي تتواصل أشغالها إلى غاية يوم 26 من الشهر الجاري برئاسة اليابان وحضور Kelly Clements، نائبة المفوض السامي لشؤون اللاجئين.

وأكدت البعثة في البيان الذي القته بهذه المناسبة على أن الأرقام التي قدمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تعكس مدى حجم التحديات الذي تواجهها دول المنطقة والتي تستدعي اليوم من المجموعة الدولية، العمل في إطار مقاربة تعتمد مبدأ التضامن المشترك وتقاسم الأعباء، على رفع المعاناة وتوفير المساعدة والحماية الدولية للاجئين والمُهجرين.

ودعت البعثة إلى ضرورة أن تُبرز التقارير الصادرة عن المفوضية السامية الجهود التي تبذلها دول المنطقة من أجل تقديم الإحاطة اللازمة للاجئين وطالبي اللجوء رغم الظرف الاقتصادي والاجتماعي الذي تمرُ به هذه الدول في ظل تطور حجم تدفقات اللاجئين بشكل لم تشهد لهُ المنطقة مثيلًا.

كما دعت البعثة إلى العمل على تسهيل عودة اللاجئين إلى أوطانهم عند توفر الظروف الملائمة لذلك بالإضافة إلى تسريع إجراءات إعادة توطينهم في دولة ثالثة تتوفر فيها المقومات الاقتصادية والاجتماعية لاستيعابهم، وذلك في إطار مبدأ المسؤولية المشتركة ومقاربة شاملة لظاهرة اللجوء تقوم على معالجة أسبابها العميقة، بما في ذلك خاصة نزع فتيل الأزمات والحروب وإيجاد تسوية سلمية للصراعات عبر العالم ومواجهة تداعيات التغييرات المناخية والاستجابة للجوائح الصحية.

وشددت البعثة على التزام تونس الثابت بالمبادئ والقيم الكونيّة لحماية اللاجئين، وتمسّكها بالمعاهدات والمواثيق الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الإنساني، وحرصها على توفير الظروف الملائمة للاستقبال المؤقت للوافدين من اللاجئين وتعزيز الآليات القانونية لتوفير الحماية الضرورية لهم وضمان كرامتهم الإنسانية مع تجديد الرفض القاطع للتوطين المُبطن للمهاجرين غير النظاميين وإدانة لكل توظيف سياسي وإعلامي غير مسؤول لمعاناة ضحايا هذه الظاهرة.

