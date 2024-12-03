البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يسهم في دعم المؤسسات ذات الرسملة المتوسطة

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أمس، الإثنين، إلتزامه بالمساهمة بقيمة 80 مليون دولار لفائدة « North Africa Fund III » (NAF III)، وهو الصندوق الأوّل، الذّي أرسته شركة الإستثمار « RMBV » بهدف دعم المؤسسات ذات الرسملة المتوسطة في كل من تونس ومصر والمغرب.

ويضطلع الصندوق بمهمّة توليد القيمة المضافة على المدى الطويل بالنسبة للاستثمارات من الأموال الذاتية وشبه الذاتية في المؤسّسات ذات الرسملة المتوسطة في هذه البلدان الثلاثة.

وبعد إغلاق أوّل سيعمل (NAF III) على الإستثمار، إلى حدود 300 مليون دولار، في مؤسّسات في شمال إفريقيا لتمكينها من إنجاز استثماراتها ذات عائدات بالنسبة للمستثمر.

ورغم أنّ الصندوق معني بدعم الامؤسسات الناشطة في كلّ المجالات، فإنّ « RMBV » ستتوجه، في مرحلة أولى، إلى أربعة قطاعات تتعلّق بالصحّة والتعليم والخدمات المالية والمواد الإستهلاكيّة الأساسيّة.

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