البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يخصص خطوط قرض لفائدة بنوك تونسية



تم، الإثنين، توقيع اتفاقيتي تمويل بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنكين تونسيين وهما بنك الأمان والإتحاد البنكي للتجارة والصناعة، بقيمة 20 مليون أورو، وذلك في إطار إطلاق برنامج « تسهيل تمويل الإقتصاد الأخضر » في تونس.

وأفاد المحلل المالي بمكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تونس، سليم بوعسكر، خلال لقاء انتظم بالعاصمة، حول « آلية تمويل الاقتصاد الاخضر في تونس »، أن الهدف من هذا البرنامج، الذي تقدر كلفته الجملية ب 60 مليون أورو، هو دعم الشركات الصغرى والمتوسطة التونسيّة في مشاريعها الخاصّة بالانتقال البيئي، بدعم من الاتحاد الأوروبي.

ووقع في المرحلة الأولى، بحسب المحلل المالي، إسناد تمويلات بقيمة 20 مليون أورو، 10 مليون أورو منها لبنك الأمان و10 مليون أورو للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة، مضيفا أن الـ 40 مليون أورو المتبقية سيقع اسنادها، لاحقا، لبنوك أخرى ومؤسسات التمويل الصغرى، وشركات الايجار المالي.

وبين بوعسكر، في هذا الصدد، ان هذا التمويل سيتيح تقديم قروض للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المنخرطة في مشاريع بيئية، خاصة في مجالات كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة، مشيرا أن المؤسسات المستفيدة ستتمكن من الحصول على مساعدة فنية لمساعدتها في هيكلة وتنفيذ مشاريعها بنجاح.

ويمكن للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وفق المتحدث، الحصول على منح تتراوح بين 10 و15 بالمائة من قيمة القرض الممنوح، بعد تنفيذ المشروع.

من جانبه، أكد المدير العام لبنك الأمان، ناجي الغندري، أن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو الالتزام المشترك باقتصاد أكثر خضرة واستدامة وقدرة على المقاومة.

وقال الغندري، من خلال تسهيل تمويل الإقتصاد الأخضر »نوفر للمؤسسات التونسية تمويلات تنافسية بالعملة المحلية، ودعما فنيا لتقييم وتنفيذ المشاريع الخضراء ومنحة من الاتحاد الأوروبي لتشجيع أصحاب المشاريع على اتخاذ خطوة نحو الانتقال الطاقي والبيئي ».

وأكد في السياق ذاته، أن كل مشروع يدعمه برنامج « تسهيل تمويل الإقتصاد الأخضر »، يساهم في تقليص التبعية الطاقية لتونس وتخفيف الضغط على ميزان الطاقة وتحسين توجيه الموارد العمومية نحو الابتكار وخلق فرص العمل المستديمة.

من جانبه، أشار المدير العام للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة، محمد قويعة، إلى أن هذا الخط الائتماني يشكل خطوة جديدة لدعم الاقتصاد التونسي، الذي يحتاج إلى تطوير هندسة مالية تمكنه من الانخراط ضمن السياق العالمي.

يشار الى ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قد استثمر منذ بداية انشطته في تونس، نحو 2،8 مليارأورو في 83 مشروع عبر البلاد، استفاد القطاع الخاص، بنسبة 67 بالمائة، من هذه القروض.

