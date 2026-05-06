البنك التونسي للتضامن: إطلاق خدمات رقمية مبتكرة BTS PAY و BTS NET

أعلن البنك التونسي للتضامن عن إطلاق منتوجين رقميين جديدين، وهما BTS PAY المخصّصة للدفع عبر الهاتف الجوال و BTS NET منصّة الخدمات البنكية عبر الإنترنت، وذلك في إطار استراتيجيته الرامية إلى التحديث وتحسين تجربة الحرفاء.

وتعكس هذه المبادرة حرص البنك على تعزيز قربه من حرفائه، والاستجابة لمتطلبات الاستخدامات الرقمية الحديثة من حيث السرعة والأمان وسهولة النفاذ.

وتُعدّ BTS PAY تطبيقة جوّالة مبسّطة وآمنة، تُمكّن من إجراء عمليات الدفع لدى التجّار، وتحويل الأموال بشكل فوري، والاطلاع على العمليات البنكية، إضافة إلى خلاص الفواتير (خلاص معاليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز، خلاص معاليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الاستخلاص الآلي للطرقات السيارة، خلاص معاليم التسجيل المدرسي…) وكذلك استخلاص القروض الممنوحة من قبل البنك.

أما BTS NET فتوفّر ولوجًا إلى الخدمات البنكية عبر الإنترنت على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع (24/24 و7/7)، مع باقة متكاملة من الخدمات تشمل: الاطلاع على الحسابات، إنجاز التحويلات البنكية، وإدارة الصكوك والبطاقات البنكية.

ومن خلال هذين المنتوجين ، يخطو البنك التونسي للتضامن خطوة هامة في مساره الرقمي، بما يساهم في تحسين أدائها وتيسير النفاذ إلى الخدمات المالية، دعمًا للإدماج المالي خاصة لفائدة الشباب و باعثي المشاريع.

