البنك التونسي للتضامن ينطلق في تمويل الدفعات الاولى من الشركات الاهلية

انطلق البنك التونسي للتضامن في تمويل الدفعات الاولى من الشركات الاهلية اذ تولى في سنة 2023 المصادقة على تمويل 15 شركة اهلية بكلفة استثمارات تناهز 4 مليون دينار، وذلك في اطار تنفيذ برنامج تمويل الشركات وبالتنسيق مع وزارات المالية والشؤون الاجتماعية والتشغيل والتكوين المهني .

وتنشط هذه الشركات اساسا في مجالات الخدمات الفلاحية وتربية الماشية والصناعات الغذائية والطاقات المتجددة، وفق البنك.

وقد تم توزيع دفعة اولى من هذه المصادقات في اواخر سنة 2023 لفائدة 7 شركات اهلية بقيمة استثمارات تناهز 6ر1 مليون دينار. وتجدر الاشارة الى ان هذا الصنف من القروض تم اقراره في اطار خط تمويل تم احداثه للغرض ضمن قانون المالية لسنة 2023 لفائدة الشركات الاهلية بشروط استثنائية وميسرة لا يتجاوز مبلغها الاقصى 300 الف دينار ويتم سدادها على 7 سنوات مع مدة امهال بسنة واحدة وبنسبة فائدة سنوية ب5 بالمائة.

ومن المؤمل ان ترتفع وتيرة تمويل الشركات الاهلية خلال سنة 2024 وذلك بفضل تدعيم خط التمويل المحدث للغرض ب20 مليون دينار وتزايد الاقبال على تكوين هذه الشركات على الصعيدين المحلي والجهوي في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفق البنك. ويتم ايداع ملفات التمويل على المنصة المحدثة للغرض بالموقع الالكتروني للبنك التونسي للتضامن.

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