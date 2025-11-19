البنك الدولي يؤكد استعداده لدعم تونس في مجال المياه والامن المائي

أكدت المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وافغانستان وباكستان بالبنك الدولي، ماسكارام برهان، التزام مؤسستها بدعم تونس في مجال المياه والامن المائي سواء من خلال المساهمة في تمويل المشاريع او في توفير الدعم والخبرة الفنية الضرورية

واعربت خلال لقاء جمعها الاربعاء 19 نوفمبر، بوزير الاقتصاد والتخطيط ، سمير عبد الحفيظ، في اطار زيارة عمل تؤديها حاليا الى تونس، عن الاستعداد لتكثيف التشاور والتنسيق مع كافة الهياكل المعنية بما يساعد على وضع برامج عمل في المدى المتوسط والبعيد تساعد تونس على الصمود في مجابهة التحديات القائمة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.

من جهته ابرز سمير عبد الحفيظ ان الأمن المائي وتطوير حوكمة قطاع المياه في مختلف استعمالاته و تحسين نجاعته ومردوديته في ضوء تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية، يحتل مكانة متقدمة في السياسات العمومية والمخططات ذات العلاقة.

واشار في هذا السياق الى التوجهات الاستراتيجية التي يتم العمل عليها في هذا الاتجاه بما يمكن من تعزيز الموارد وتحسين التصرف فيها خاصة على مستوى صيانة وتجديد شبكات التوزيع ووضع برامج في مجال رسكلة ومعالجة المياه المستعملة وغيرها، حسب الوزارة.

وحضر اللقاء، الذي تم خلاله التطرق الى فرص تعزيز التعاون بين تونس والبنك خاصة في مجال المياه، مدير مكتب البنك بتونس، الاكساندر أوروبيو، وأعضاء الوفد المرافق للمديرة الاقليمية.

