البنك الدولي يمنح تونس 50 مليون دولار إضافية لمواجهة الفيضانات



أعلن البنك الدولي في بلاغ له اليوم الأربعاء، عن توفير تمويل إضافي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لدعم تونس في تعزيز قدراتها على مواجهة الفيضانات في المناطق الحضرية في العديد من المدن التونسية.

ويأتي هذا الدعم في إطار البرنامج المتكامل لمواجهة الكوارث الطبيعية (ResCat)، ليرتفع إجمالي التمويل المخصص لهذا البرنامج الحيوي إلى 125 مليون دولار. يهدف البرنامج إلى بناء قدرة تونس على الصمود في وجه التحديات المتزايدة الناجمة عن التغيرات المناخية، وتقليل الخسائر المحتملة على البنية التحتية والمواطنين.

و تُعد هذه الزيادة في التمويل خطوة استراتيجية هامة تعزز مساعي تونس لبناء بنية تحتية قادرة على الصمود وتحسين إدارة المخاطر المرتبطة بالظواهر الجوية المتطرفة، التي تتزايد وتيرتها.

سيتّجه هذا الاستثمار نحو تطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتحديث شبكات الصرف الصحي، وإنشاء سدود وحواجز واقية، مما سيساهم في حماية الأرواح والممتلكات.

ويهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز قدرة البلاد على التكيف مع التغيرات المناخية المتسارعة.

كلمات البحث :البنك العالمي;تونس;فيضانات