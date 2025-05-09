البنك المركزي: الإحتياطي من العملة الصعبة بلغ 99 يوم توريد إلى غاية 8 ماي 2025

بلغ الإحتياطي من العملة الصعبة، مستوى 22،9 مليار دينار، اي ما يعادل 99 يوم توريد إلى غاية 8 ماي 2025.

وتراجع الإحتياطي من العملة الصعبة، بحسب المؤشرات النقدية والمالية، الصادرة عن البنك المركزي التونسي، بنسبة 3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وبيّنت إحصائيات مؤسسة الإصدار، إرتفاع عائدات العمل ب 8 بالمائة لتمرمن 2،4 مليار دينار، موفى شهر أفريل 2024، إلى 2،6 مليار دينار نهاية شهر أفريل 2025.

وسجلت عائدات السياحة، بدورها، إرتفاعا بنسبة 6،7 بالمائة، لتناهز 1،9 مليار دينار خلال الأربعة أشهرالأولى من سنة 2025.

أما خدمات الدين الخارجي، فقد إستقرت عند مستوى 6،6 مليار دينار خلال الفترة من أفريل 2024 الى أفريل 2025.

وتضاعف إجمالي المعاملات بين البنوك، ليمر من 1،5 مليار دينار بتاريخ 8 ماي 2024 إلى 3،1 مليار دينار حاليا.

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