البنك المركزي التونسي: إرتفاع عائدات العمل المتراكمة و الأوراق والقطع النقدية المتداولة

سجّلت الأوراق والقطع النقدية المتداولة زيادة لتستقرّ عند مستوى 27،3 مليار دينار بتاريخ 3 فيفري 2026، مقابل 22،8 مليار دينار، خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وفق المؤشرات النقدية والمالية، الصادرة، الإربعاء، عن البنك المركزي التونسي.

كما إرتفعت عائدات العمل المتراكمة بنسبة 6،3 بالمائة، لتستقرّ عند مستوى 810،9 مليون دينار، إلى موفّى شهر جانفي 2026، مقابل 762،8 مليون دينار خلال شهر جانفي 2025.

وتطوّرت عائدات السياحة بدورها بنسبة 4،3 بالمائة، لتبلغ 546 مليون دينار مع نهاية الشهر الأول من سنة 2026، مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية.

وتجاوز الإحتياطي الصافي من العملة الصعبة، 25،5 مليار دينار (أي ما يعادل 107 أيام توريد) بتاريخ 3 فيفري 2026، وهو ما يمثّل إرتفاعا ملحوظًا مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، حيث بلغ آنذاك 23،2 مليار دينار، أي ما يمثل 102 يوم توريد.

كلمات البحث :البنك المركزي التونسي;القطع النقدية;عائدات