البنك المركزي التونسي يحذّر من اقتناء بطاقات بنكيّة دوليّة على مواقع التّواصل الاجتماعي

دعا البنك المركزي التونسي العموم إلى عدم الانخراط في العروض التّي تروّج لاقتناء بطاقات بنكيّة دوليّة على مواقع التّواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنّه أحاط السّلطات المختصّة علما بهذه الظاهرة

واكد البنك المركزي التونسي، في بلاغ نشره على موقعه الالكتروني، ان مصالحه عاينت » وجود العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تروّج لعروض اقتناء بطاقات بنكية دولية تتيح لمستعمليها القيام باقتناءات على مواقع التسوق الأجنبية وفتح حسابات بالعملة الأجنبية بالخارج ».

وحثّ المركزي التونسي العموم كذلك على « تجنّب التعامل مع أصحاب هذه الحسابات تفاديا لمخاطر التّحيّل ولما تنطوي عليه هذه المعاملات من مخالفة صريحة للتّشريع وتراتيب الصرف الجاري بها العمل تجعلهم عرضة للتّتبعات الجزائية ».

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