البنك المركزي التونسي يُخفض نسبة الفائدة المديرية إلى 7.5 بالمائة

خفض البنك المركزي التونسي نسبة الفائدة المديرية 50 نقطة اساس لتصبح في حدود 5ر7 بالمائة بعد ان كانت عند مستوى 8 بالمائة.

واتخذ البنك المركزي قرار التخفيض، اثر اجتماع مجلس ادارته الاربعاء 26 مارس 2025 ، للتداول في الملفات النقدية المالية علما وان الاجراء سيدخل حيز التنفيذ بداية من يوم 27 مارس الجاري

وكان البنك قرر يوم 30 ديسمبر 2022 رفع نسبة الفائدة الرئيسية بـ75 نقطة أساس لتصل إلى 8 بالمائة، وذلك بعد تقييم المخاطر التي تحف بمسار التضخم.

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