البنك المركزي: تحسن طفيف لرصيد تونس من العملة الأجنبية موفى مارس

أظهرت احصائيات نشرها البنك المركزي تحسّنا طفيفا للمدخرات الصافية لتونس من العملة الأجنبية، الى غاية 28 مارس 2025، لتبلغ 23376,5 مليون دينار، مما يتيح للبلاد تغطية 102 يوم توريد، مقابل 23262,1 مليون دينار (106 أيام توريد)، خلال الفترة ذاتها من سنة 2024.

وكشفت المؤشرات النقدية والمالية، التي نشرها البنك المركزي التونسي، على موقعه على شبكة الانترنات، عن ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج، بنحو 7,2 بالمائة، خلال الفترة المتراوحة منذ بداية السنة والي غاية 20 مارس 2025، لتناهز قيمتها 1695,1 مليون دينار، مقابل 1581,2 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2024.

كما أظهرت ذات المؤشرات تراجع خدمة الدين الخارجي المتراكمة لتونس بنحو 3,1 بالمائة لتبلغ 5473,9 مليون دينار، في 20 مارس 2025، مقابل 5649,1 مليون دينار، سنة 2024.

وأبرزت مؤشرات مؤسسة الاصدار انخفاضا على مستوى الحجم الجملي لإعادة التمويل بقيمة 422,2 مليون دينار ليمر من 15119,5 مليون دينار، في 28 مارس 2025، الى 15542 مليون دينار، سنة 2024.

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