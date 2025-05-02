البنك المركزي: معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية يستقر في حدود 7.50 بالمائة في أفريل 2025

واصل معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، منحاه التنازلي، وبلغ مستوى 7،50%، خلال أفريل 2025، مقابل 7،91%، خلال مارس 2025، و7،99% خلال شهري جانفي وفيفري 2025.

وأظهرت مؤشرات، نشرها البنك المركزي التونسي، مؤخرا، تراجع معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، أيضا، بالانزلاق السنوي، إذ قدّر المعدل ذاته بـ7،97%، خلال أفريل 2024، وبـ8،01% خلال أفريل 2023.

وجدير بالذكر، أن تطوّر معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، يعتمد بشكل كبير على سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي التونسي، والذي تم تخفيضه بمقدار 50 نقطة أساس، خلال مارس 2025، ليتحوّل من 8% إلى 7،5%، ويعكس القرار، إلتزام مؤسّسة الإصدار باستقرار الأسعار، دون إهمال دعم النمو.

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