البنك المركزي يدعو البنوك إلى فتح شبابيكها السبت المقبل

دعا البنك المركزي التونسي، البنوك، إلى فتح شبابيكها للعموم، يوم السبت 30 ديسمبر ،2023 من الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف الّنهار للقيام بعمليات بالتّنزيل نقدا والسحب والصرف اليدوي دون سواها.

ويأتي هذا الاجراء، وفق بلاغ نشره البنك المركزي التونسي، اليوم الاربعاء، على موقعه الإلكتروني ضمانا لحسن سير المعاملات خلال العطلة بمناسبة رأس السنة الادارية الجديدة 2024. واكد انه يفتح شبابيكه بمقره الرئيسي وبكافّة الفروع خلال اليوم نفسه والتّوقيت نفسه بغرض إنجاز العملّيات المتعلقة بالدفوعات.

وأوصى المركزي التونسي الدّيوان الوطني للبريد باتّخاذ الإجراءات الضرورّية لتأمين استمرارّية عملّيات السحب من الموزعات الآلية الأوراق النقدّية وعملّيات الدفع الإلكتروني خلال هذه العطلة، والتدخل في الابان لمعالجة أي عطب أو انقطاع للخدمات.

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