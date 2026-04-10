البنك المركزي يطرح ورقة نقدية جديدة من فئة 5 دنانير للتداول

طرح البنك المركزي التونسي ورقة نقدية جديدة للتداول من فئة خمسة دنانير (صنف2022) لها الرواج القانوني والقوة الإبرائية، وذلك بداية من يوم 10 افريل 2026.

وأوضحت مؤسسة الاصدار في مذكرة لها موجهة إلى البنوك والديوان الوطني للبريد، أن هذه الورقة تحمل نفس التصاميم والخصائص وعلامات الأمان المعتمدة في الورقة النقدية المتداولة حاليا من نفس الفئة والصنف باستثناء:

* تاريخ الإصدار: تم استبداله ليصبح 25 جويلية 2025 عوضا عن 20 مارس 2022 مع طباعته في حجم أكبر

*التوقيعات: تحمل توقيع محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري وتوقيع نائب المحافظ مراد عبد السلام

وجاء في المذكرة أنه يتم تداول الورقة النقدية من فئة خمسة دنانير صنف 2022 بالتوازي مع الأوراق النقدية من نفس الفئة والصنف المتداولة حاليا.

