البنوك تفتح شبابيكها للعموم خلال عطلة عيدي الشهداء والفطر

اخر تحديث : 05/04/2024

بنوك

أعلن البنك المركزي في مذكرة إلى البنوك والدّيوان الوطني للبريد عن فتح شبابيك البنوك للعموم وتأمين استمرارية عمليات السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدّية خلال عطلة عيدي الشهداء والفطر.

وستفتح البنوك شبابيكها للعموم يوم الخميس 11 أفريل 2024 من الساعة التّاسعة صباحا إلى منتصف الّنهار لغرض إنجاز العملّيات المتعلقة بالصرف اليدوي دون سواها.

كما سيفتح البنك المركزي التونسي شبابيكه بمقّره الّرئيسي وبكافّة الفروع خلال اليوم نفسه والتّوقيت ذاته لغرض إنجاز العملّيات المتعلقة بالدّفوعات.

ودعا البنك المركزي التونسي البنوك والدّيوان الوطني للبريد، إلى اتّخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارّية عملّيات الّسحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدّية وعملّيات الدفع الإلكتروني خلال هذه العطلة.


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