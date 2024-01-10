التأكيد خلال لقاء وزير الخارجية بهيكل بن محفوظ، على القيمة السياسية والاعتبارية لتونس

استقبل نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم الثلاثاء 09 جانفي 2024، الدكتور هيكل بن محفوظ، أستاذ القانون الدولي العام، الذي تمّ انتخابه مؤخّرا لمنصب قاض بالمحكمة الجنائية الدولية للفترة 2024-2033، وذلك لتجديد التهاني له بهذا النجــــاح. كما مثّل اللقاء فرصة للوقوف على أهمّ الدروس المستخلصة من الحملة الانتخابيّة التي قادت لهذا التتويج.

وبهذه المناسبة، حمّل الدكتور هيكل بن محفوظ الوزير إبلاغ رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، عميق امتنانه واعتزازه بالثقة التي وضعها في شخصه لترشيحه لهذا المنصب الدولي الهام، معربا عن شكره وتقديره للدبلوماسيّة التونسيّة لما لاقته حملته الانتخابيّة على مدى عدّة أشهر من دعم فعّال بتونس وبالخارج، من خلال الإعداد المحكم والمتابعة الحثيثة من قبل وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وبعثاتها الدبلوماسية والدائمة، وما تمّ تسخيره من إمكانيّات من عدد من الهياكل الوطنية المعنيّة.

كما عبّر القاضي بن محفوظ عن بالغ فخره بما لمسه من تقدير دولي وقيمة سياسيّة واعتباريّة لبلادنا خلال المسار الانتخابي، كان لها الأثر البالغ في تحقيق هذا الإنجاز الذي بوّأه لأن يكون أوّل قاض عربي لدى المحكمة الجنائية الدولية منذ بدء سريان عمل هذا الجهاز القضائي الدولي سنة 2002.

من جانبه، اعتبر الوزير أنّ انتخاب الدكتور هيكل بن محفوظ لهذه الخطّة يعكس رصيد الثقة الذي تحظى به بلادنا على الصعيد الدولي، ويمثّل اعترافا دوليّا متجدّدا بالكفاءة العالية للإطارات التونسيّة، وحافزا لكلّ كفاءاتنا الوطنيّة بالداخل وبالمهجر لمزيد البذل من أجل بلوغ أعلى المراتب وتشريف تونس على الصعيدين الإقليمي والدولي. وشدّد على أنّ الوزارة لن تدّخر جهدا لتعزيز حضور تونس وإشعاعها إقليميّا ودوليّا.

كما شدّد على التزام بلادنا الثابت بنظام روما الأساسي وبالأهداف والقيم النبيلة التي جاء بها من أجل تحقيق العدالة الجنائية الدولية.

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