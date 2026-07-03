الترجي الرياضي: تعيين خليل شمام في خطة مسؤول عن أكابر الفريق الأول

أعلن الترجي الرياضي التونسي مساء الخميس، أنه تم تعيين ابن النادي خليل شمام في خطة مسؤول عن أكابر الفريق الأول لكرة القدم.

ويأتي هذا بعد أيام قليلة من مغادرته مهامه في الجامعة التونسية لكرة القدم كمدير رياضي مساعد بعد مشاركة المنتخب التونسي في مونديال 2026 الجاري حاليا بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويعتبر خليل شمام (38 عاما) أحد أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب في تاريخ الترجي الرياضي، إذ فاز بالخصوص على الصعيد المحلي ب12 بطولة و4 كؤوس. كما لعب دورا بارزا في قيادة الفريق للظفر بثلاث ألقاب في مسابقة رابطة أبطال إفريقيا سنوات 2011 و2017 و2018.

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