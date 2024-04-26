الترجي الرياضي يجدد الفوز على صانداونز ويضرب موعدا مع الاهلي المصري في النهائي

تاهل الترجي الرياضي التونسي الى المباراة النهائية لكاس رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم بعد ان جدد فوزه على صانداونز الجنوب افريقي 1-0 مساء اليوم الجمعة ببريتوريا في اياب الدور نصف النهائي.

وسجل رائد بوشنيبة الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 57.

وكان الترجي الرياضي فاز ذهابا 1-0 السبت الماضي في رادس.

وسيضرب الترجي الرياضي موعدا في الدور النهائي مع الاهلي المصري المتاهل على حساب تي بي مازمبي من جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد فوزه اليوم 3-0 في القاهرة في اياب الدور نصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب التي دارت بلوبومباشي انتهت بالتعادل السلبي.