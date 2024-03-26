الترخيص للعاملين بالمحلات التجارية والخدمات والمقاهي بالعمل بعد الساعة العاشرة ليلا

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الاثنين أنه تقرّر الترخيص للعاملين والعاملات بالمحلات التجارية والخدمات والمقاهي وما شابهها في كامل تراب الجمهورية بالعمل بعد الساعة العاشرة ليلا و العمل أيام الراحة الأسبوعية وذلك طيلة النصف الثاني لشهر رمضان 1445 هـ.، مثلما هو جار العمل به سنويا.

وقالت الوزارة في بلاغ لها إن هذا القرار يأتي نظرا لخصوصية مقتنيات المواطن في النصف الثاني من الشهر المبارك،

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