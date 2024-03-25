الترفيع في الاعتمادات المرصودة لفائدة العائلات المفقرة ومحدودة الدخل

قررت وزارة الشؤون الاجتماعية، تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية قيس سعيد وتكريسا لدور الدولة الاجتماعية وتعزيزا لبرنامج تدخلاتها و مساعدتها لفائدة العائلات المفقرة و محدودة الدخل خلال شهر رمضان المعظم، الترفيع في الاعتمادات المرصودة لهذا البرنامج و الذي ينفذه الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي و ذلك عبر :

- الترفيع في عدد المساعدات العينية ( قفة رمضان) من 45000 الى 65000 قفة اي بزيادة 20000 مساعدة عينية باعتماد يناهز 2 مليون دينار .

- تحويلات نقدية لفائدة الاشخاص ذوي الاعاقة من العائلات المعوزة بقيمة 100 د تشمل مائة منتفع ذو أولوية في كل ولاية من ولايات الجمهورية .

و تجدر الاشارة إلى أن الوزارة قد رصدت تحويلات مالية لفائدة كل العائلات المفقرة بقيمة 120 د على قسطين بمناسبة شهر رمضان و عيد الفطر المبارك.

وقد أكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي في هذا السياق على أن يتم توجيه هذه المساعدات في أسرع الآجال الى مستحقيها في احترام كامل لخصوصياتهم و أن يكون شهر رمضان فرصة أخرى لتأكيد تحمٌل الدولة لمسؤوليتها الاجتماعية في كل المحطات و في كل شبر من تراب الجمهورية.

كلمات البحث :اعتمادات;العائلات المفقرة;محدودة الدخل