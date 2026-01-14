الترفيع في منحة السكن ومنحة الغذاء لفائدة المتربصين الداخليين والمقيمين في الطب والصيدلة وطب الأسنان

تقرّر بمقتضى أمر صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الاربعاء 14 جانفي 2026، الترفيع في مقادير المنحة الشهرية للسكن والمنحة الشهرية للغذاء المسندة لفائدة المتربصين الداخليين والمقيمين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وينص الأمر عدد 9 لسنة 2026 المؤرخ في 13 جانفي 2026، على الترفيع في منحة السكن الشهرية بـ 50 دينار ومنحة الغذاء الشهرية بـ 50 دينار، وذلك على ثلاث مراحل متتالية، بداية من غرّة جانفي 2026، ثم غرّة جانفي 2027، وابتداءً من غرّة جانفي 2028.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للمتربصين الداخليين والمقيمين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، واستنادًا إلى جملة من النصوص القانونية المنظمة لوضعياتهم المهنية.

