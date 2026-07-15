التسجيل لأداء فريضة الحج من 20 جويلية إلى 20 أوت 2026

أعلنت وزارة الشّؤون الدّينيّة، اليوم الأربعاء، أنّ عمليّة التّسجيل لفائدة الرّاغبين في الترشّح لأداء فريضة الحجّ لسنة 1448 هـ / 2027 م ، ستنطلق بداية من يوم الاثنين 20 جويلية 2026 وتستمرّ إلى غاية يوم الخميس 20 أوت 2026 بدخول الغاية.

وأوضحت في بلاغ لها ، أن جميع المواطنين الذين لم يتيسّر لهم الحجّ سابقا والرّاغبين في الترشّح لأداء فريضة الحجّ (مترشّحون لأوّل مرّة والمترشّحون الذين سبق لهم التّسجيل) مدعوون للتسجيل حصرا عن طريق رابط تسجيل الحج التّالي: httpss://hajj.affaires-religieuses.tn .

ودعت الوزارة المعنيين بالأمر إلى الاتصال وجوبا بمصالح المعتمديّة الرّاجعين إليها بالنّظر لتقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة ووصل الترشّح للتثبّت من المعطيات والمصادقة على ملفّاتهم، مؤكدة أنه يجب على كل مترشّح تقديم عنوان بريده الإلكتروني الشّخصي ضمن بيانات التّسجيل.

وللحصول على مزيد من الاستفسارات يمكنهم الاتّصال على الرقم الأخضر: 80101863.

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