التضخم في تونس يتراجع إلى 5.1 % خلال جويلية 2026

بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جويلية 2026 نسبة 5,1%، مسجلة بذلك تراجعا مقارنة بشهر جوان الفارط الذي بلغت فيه 5,3%، وبعد أن كانت في حدود 5,5% خلال شهر ماي 2026، وفق بيانات نشرة مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر جويلية 2026 الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.

ويعود ذلك من ناحية، إلى تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات (6,6% خلال جويلية 2026 مقابل 7,1% خلال جوان 2026) ومن ناحية أخرى إلى ارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة التبغ (1,3% خلال جويلية 2026 مقابل 1% خلال جوان 2026) وارتفاع أسعار مجموعة خدمات المطاعم والنزل (6,5% خلال جويلية 2026 مقابل 6,3% خلال جوان 2026).

وفي ما يتعلق بالمواد الغذائية، فقد ارتفعت اسعارها باحتساب الانزلاق السنوي بنسبة 6,6%. ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار لحم الضأن بنسبة 16,7% وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 13,8% وأسعار لحم البقر 13,7% وأسعار الدواجن بنسبة 12,5% وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 11,6%.

في المقابل تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 4,9% وأسعار البيض بنسبة 3,8%.

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