التضخم يتراجع الى مستوى 7.8 بالمائة في جانفي 2024

أعلن المعهد الوطني للاحصاء اليوم الاثنين 5 فيفري 2024 ان نسبة التضخم عند الاستهلاك سجلت خلال شهر جانفي المنقضي تراجعا الى مستوى 7.8 بالمائة بعد ان كانت في حدود 8.1% خلال شهر اكتوبر.

وأرجع المعهد هذا التراجع وفق بيانات نشرها المعهد بموقعه الى تقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري جانفي 2024 وديسمبر 2023 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.

واشار الى ان ​​​​​​ التضخم الضمني لشهر جانفي 2024 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية سجل بدوره تراجعا ليصبح في حدود 8,6% بعد أن كان 1,7% خلال شهر ديسمبر.

وابرز ان أسعار المواد الحرة سجلت ارتفاعا بنسبة 9,3% مقابل 3% بالنسبة للمواد المؤطرة لافتا الى أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 13,5% مقابل 3,4% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.

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